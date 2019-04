Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bergstraße/ Autolack zerkratzt

Coesfeld (ots)

Der Lack eines blauen Peugeot 208, der an der Bergstraße in Billerbeck stand, ist dort am Freitag (26. April) im Zeitraum zwischen 11 und 17.40 Uhr zerkratzt worden. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Coesfeld: 02541/140

