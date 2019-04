Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße/ Junge Handydiebinnen geschnappt

Coesfeld (ots)

Zwei junge Handydiebinnen haben Polizisten am Montagmittag (8. April, gegen 13 Uhr) am Dülmener Bahnhof vorläufig festgenommen. Die beiden in Duisburg gemeldeten strafunmündigen Mädchen (12 und 13) hatten zuvor in einem Handygeschäft an der Marktstraße drei Smartphones aus der Diebstahlsicherung gerissen und waren weggelaufen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts rannte hinterher. Die jungen Täterinnen ließen zwei der Smartphones fallen. Als die Diebinnen später am Bahnhof aufgegriffen wurden, stellte die Polizei auch das dritte gestohlene Smartphone sicher. In der Dülmener Innenstadt wurden nach Zeugenhinweisen zwei weitere junge Tatverdächtige (14 und 17) vorläufig festgenommen, die ebenfalls in Duisburg gemeldet sind. Während die 12- und 13-Jährigen den Diebstahl zugaben, konnte den beiden anderen eine Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden. Die beiden Älteren leugneten, die Mädchen zu kennen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die vier der Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die die vier gemeinsam beobachtet haben: 02594/7930

