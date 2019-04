Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Graf-von-Galen-Straße/ Brennende Lebensbäume

Coesfeld (ots)

Davor warnen Polizei und Feuerwehr immer wieder: Unkraut in Nähe einer Hecke oder anderer Gehölze abzuflämmen ist gefährlich! Immer wieder geraten durch Funkenflug Hecken in Brand. Am Montagabend (1. April) gegen 17.55 Uhr ist dieses Malheur einem 86-jährigen Nordkirchener passiert. Er setzte bei der Unkrautbekämpfung mittels Gasbrenner mehrere Lebensbäume sowie Teile eines Zauns in Brand. Das Feuer wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Es blieb bei Sachschaden von einigen Hundert Euro.

