Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L580/ Steine beschädigen Windschutzscheibe

Coesfeld (ots)

Der Suziki Swift einer Dülmenerin (33) ist am Montag (1. April) gegen 16.40 Uhr während einer Fahrt auf der L580 in Billerbeck durch Steine beschädigt worden, die von der Ladefläche eines Lieferwagens gefallen sein könnten. Die Frau fuhr in Richtung Rorup, als ihr ein weißer Lieferwagen entgegenkam. Dieser hatte kleine Steine geladen und verlor einen Teil der Ladung. Einige Steine trafen die Windschutzscheibe des Suzuki und richteten rund 1.000 Euro Sachschaden an. Der Lieferwagen setzte seine Fahrt fort. Zeugenhinweise: 02541/140

