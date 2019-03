Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Schöne Breide/ Versuchter Einbruch beim Friseur

Coesfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag (23. März) und Dienstagmorgen haben Unbekannte versucht, in einen Friseursalon an der Straße Schöne Breide in Dülmen einzubrechen. Die Täter versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Zeugenhinweise: 02594/7930

