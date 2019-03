Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Borkenberge/ Polizei findet über Motocross-Weg gespannten Stacheldraht im Naturschutzgebiet

Das hätte mindestens schmerzhaft, im schlimmsten Fall tödlich ausgehen können. Bei der Kontrolle am vergangenen Sonntag, ob sich Motocross- oder Quadfahrer illegal im Naturschutzgebiet Borkenberge bewegen, haben Polizisten einen in Brusthöhe über einen offensichtlich von Motocrossfahrern genutzten Weg gespannten Stacheldraht entfernt. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung laufen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30.

Ursprungsmeldung: Lüdinghausen, Borkenberge/ Polizei kontrolliert im Naturschutzgebiet

24.03.2019 16:08 Uhr Coesfeld Motorrad- und Quadfahrer, die das Naturschutzgebiet Borkenberge als Gelände zum Austoben missbrauchen und Schäden anrichten, sind Naturschützern seit Jahren ein Dorn im Auge. Die Wege und Flächen dort mit motorisierten Fahrzeugen zu befahren, ist streng verboten. Seit Mai 2015 ist die Fläche zudem offiziell als Sperrgebiet ausgewiesen. Polizeibeamte haben am Sonntag (24. März) dort zum ersten Mal im Jahr 2019 kontrolliert - gemeinsam mit Vertretern des Grundstückseigentümers DBU Naturerbe. Weitere Kontrollen werden folgen. Zwei Quadfahrer wurden gestoppt. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, die mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden. Beide erhielten außerdem Platzverweise. Ein weiterer Fahrer entzog sich einer Kontrolle, fuhr dicht an einem Polizisten vorbei und riskierte eine Verletzung des Beamten. Eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

