POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld, Lüdinghausen/ Zweiradkontrolltag Kradgeschwindigkeit - Medienvertreter herzlich eingeladen

Der Tiefststand an verünglückten motorisierten Zweiradfahren aus dem Jahr 2017 mit 91 Verunglückten konnte im Kreis Coesfeld in 2018 nicht gehalten werden. Bei 143 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorrädern, Motorrollern und Mofa verunglückten in 2018 insgesamt 136 Menschen kreisweit (1 Toter, 48 Schwerverletzte, 85 Leichtverletzte). Häufigste Unfallursache ist unangepasste Geschwindigkeit. Um der Steigerung der Fallzahlen um fast 50% zu begegnen, fährt die Polizei im Kreis Coesfeld auch in diesem Jahr wieder ein Konzept aus Prävention und Repression. Zum Einen wird die bewährte PoliTour fortgeführt, andererseits werden Schwerpunktkontrolltage mit Zielrichtung Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zu dem ersten Schwerpunktkontrolltag am Samstag, 30.03.2018, sind interessierte Medienvertreter herzlich eingeladen. Sie können sich um 11 Uhr an der im Lüdinghauser Stadtgebiet eingerichteten Kontrollstelle informieren. Anmeldungen hierzu bitte an die Pressestelle der Polizei in Coesfeld unter pressestelle.coesfeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0 25 41/ 14 -2 90. Zu den Präventionsveranstaltungen PoliTour 2018 wird später berichtet.

