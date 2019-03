Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße/ Bordsteinkante stoppt wilde Fahrt

Coesfeld (ots)

Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen (3. März) gegen 3.40 Uhr auf der Funnenkampstraße in Olfen einen 19-jährigen Dattelner und einen 19-jährigen Bochumer auf einem Motorroller gestoppt. Der Sozius hatte keinen Helm auf. Am Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen befestigt. Die beiden versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen. Zwei Beamte mussten zur Seite springen, um nicht vom Roller erfasst zu werden. Eine Bordsteinkante brachte den Dattelner und seinen Sozius aus Bochum zu Fall. Beide blieben unverletzt. Alkoholtests bestätigten: Beide waren betrunken. Zugelassen war der Roller nicht. Den Rollerfahrer erwarten Verfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter Körperverletzung, einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz, wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Widerstands, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie möglicherweise noch wegen eines Kraftfahrzeug-Diebstahls. Der Sozius hat mindestens die Helmpflicht missachtet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ebenso das Kleinkraftrad.

