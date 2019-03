Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Mauritiussplatz

Sicherheitsdienst beobachtet Einbrecherinnen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Einem aufmerksamen 71-jährigen Mitarbeiter einer Security-Firma ist es vermutlich zu verdanken, dass ein Einbruch in Räumlichkeiten auf dem Gelände eine Behindertenheimes gelang. Der Mann konnte an Sonntag, gegen 19.15 Uhr beobachten, wie eine Fau versuchte ein auf Kipp stehendes Fenster zu öffnen. Eine weitere Frau stand an einer Gebäudeecke Schmiere. Durch den Schein der Taschenlampe verschreckt, flüchteten beide Frauen in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: 1. dunkel gekleidet, ca. 160-165 cm groß ; 2. dunkel gekleidet, heller Schal, Pudelmütze, helle schulterlange Haare. Zeugen, die Angaben zu den beiden Frauen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

