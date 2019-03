Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Gartenstraße

Geparkter Toyota beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein geparkter schwarzer Toyota Corolla beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von Samstag, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 16.45 Uhr. Die Beschädigungen befinden sich an vorderen Tür und dem Kotflügel der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Verkehrsbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

