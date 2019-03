Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Windmühlenberg

Nachbarn vertreiben Einbrecher

Coesfeld (ots)

Zwei, vermutlich männliche, Einbrecher, wurden am Sonntag von aufmerksamen Nachbarn vertrieben. Gegen 20.27 Uhr wurde ein Nachbar aufgrund von lauten Geräuschen auf einen Einbruch aufmerksam. Bei einer Nachschau konnte er zwei Personen sehen, die das benachbarte Grundstück durch den Vorgarten verließen. Zeitgleich kam seine Frau mit dem Auto nachhause. Hierdurch vertrieben, flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Später konnte festgestellt werden, dass sie an einem Fenster in Höhe des Griffs ein Loch in die Scheibe geschlagen hatten. Ins Gebäude gelangten sie nicht. Zur Personenbeschreibung kann lediglich angegeben werden, dass beide Personen ca. 185 cm groß waren und dunkel gekleidet. Einer der beiden trug eine dunkle glänzende gesteppte Kurzjacke. Personen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch und den beiden Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell