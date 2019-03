Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Stadtgebiet

Scheiben von zwei Autos eingeschlagen - Wertgegenstände gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße Plasch und Am Gorbach jeweils die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Am Plasch wurde aus einem Scoda eine Handtasche gestohlen. Die Tasche konnte im näheren Umfeld aufgefunden werden. Aus der in der Tasche befindlichen Geldbörse wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Am Gorbach stahlen die unbekannten Täter aus einem Dacia einen Laptop. Personen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02594/7930, zu melden.

