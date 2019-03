Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg

Gullideckel ausgehoben - Kein Kavaliersdelikt

Coesfeld (ots)

Wer Gullideckel aushebt, der begeht keinen Unfug, sondern eine Straftat. Dies stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Am Montag, gegen 01.30 Uhr, bemerkte ein Zeuge, dass im Bereich Druffels Weg / Grenzweg zwei Gullydeckel ausgehoben wurden. Auf dem Eschenweg stellten die Polizisten zwei weitere ausgehobene Gullydeckel fest. Alle Gullydeckel konnten wieder eingesetzt werden. Bislang ist nicht bekannt, dass dadurch jemand zu Schaden kam. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell