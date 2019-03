Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Walingen

Einbruch in Scheune - Felgen gestohlen

Coesfeld (ots)

Mehrere Satz Felgen stahlen unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Scheune. Hierzu hebelten die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Türschloss auf und gelangten in die Werkstatt, die in der Scheune untergebracht ist. Sie stahlen insgesamt drei Satz Felgen für unterschiedliche Fahrzeuge und weitere Fahrzeugteile. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell