Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L577 - Alleinunfall mit verletzter Person -

Coesfeld (ots)

Eine 21-jährige Bottroperin befuhr am 03.03.2019, gegen 17:10 Uhr, mit einem Klein-Pkw die Landstraße 577 aus Nottuln kommend, in Fahrtrichtung Billerbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 21-jährige die Kontrolle über den von ihr geführten Kleinwagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. Die Bottroperin wurde durch den Aufprall im Straßengraben verletzt und wurde mit einem Hubschrauber einer Klinik in Münster zugeführt. Die L577 musste für die Bergung des Pkw für ca. 30 Minuten an der Ortseinfahrt Billerbeck beidseitig gesperrt werden.

