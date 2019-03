Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Fasanenweg - Solarstrahler an Garagen beschädigt, Zeugen gesucht -

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 02.03.2019, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, begaben sich mindestens 2 männliche Jugendliche auf mehrere aneinander gebaute Flachdachgaragen. Hier zerstörten sie, durch abtreten, an mindestens 5 Garagen, die auf dem Dach angebrachten Solarstrahler. Weitere Hinweise auf die jugendlichen Täter nimmt die zuständige Polizeidienststelle in Lüdinghausen unter 02591 - 7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell