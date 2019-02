Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße

Großeinsatz der Feuerwehr durch in Mikrowelle vergessenes Essen

Coesfeld (ots)

Am späten Donnerstagabend (21. Februar), 21.46 Uhr, hat eine aufmerksame Hausbewohnerin in einem Mehrfamilienhaus auf der Coesfelder Straße Schlimmeres verhindert. Durch in der Mikrowelle vergessenes Essen entwickelte sich starker Rauch in der Wohnung eines schlafenden Anwohners. Der Rauchmelder schlug an. Dies bemerkte eine Nachbarin und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den schlafenden Anwohner aus der betroffenen Wohnung befreien. Dieser kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr entfernte die Mikrowelle aus der Wohnung und lüftete gründlich durch. Das Mehrfamiienhaus blieb bewohnbar. Die Coesfelder Straße wurde für die Dauer des Einsatzes kurzfristig gesperrt.

