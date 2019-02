Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Pascherhook

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Coesfeld (ots)

Zwei Verletzte Personen sind die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag (21. Februar), 10.35 Uhr, auf der Bundesstraße 474 in der Bauernschaft Pascherhook. Eine 80-jährige Coesfelderin fuhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 474 in Richtung Dülmen. In der Bauernschaft Pascherhook wollte sie auf einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dies sah eine hinter ihr fahrende 24-jährige Coesfelderin zu spät und fuhr ungebremst hinten auf. Die beiden Personen verletzten sich. Die 80-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umligendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 474 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell