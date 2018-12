Coesfeld (ots) - Zum Brand in einem Wohnhaus wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gerufen. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte ein stark verrauchtes Haus vor. Der Brand wurde zuvor mittels eines Gartenschlauchs gelöscht. Eine Person wurde in und an dem Haus nicht angetroffen. Im Gebäude befand sich eine Hündin mit insgesamt neun Welpen. Auf dem Grundstück konnten später zwei verstorbene Hunde aufgefunden werden. Durch den Brand wurde das Haus unbewohnbar. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die aufgefundenen Hunde wurden in die Obhut einer Hundepension übergeben. Zur Todersursache der verstorbenen Hunde können keine Angaben gemacht werden.

