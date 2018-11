POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/ Positives Fazit vom Fahrrad-Licht-Check

Coesfeld (ots) - Ein positives Fazit vom Fahrrad-Licht-Check 2018 in Lüdinghausen ziehen Polizei und Kreishandwerkerschaft am Mittwoch, 28.11.2018. An der Kreuzung Wolfberger Straße / Tüllinghofer Straße hatten Polizisten ein Auge auf den morgendlichen Radverkehr. Die Schülerinnen und Schüler zeichneten sich durch eine hohe Beleuchtungsmoral und verkehrsgerechtes Verhalten aus. Lediglich fünf Verwarnungen mussten ausgesprochen werden. Sieben Elternbriefe werden verfasst, in denen der mangelhafte Zustand der Schüler-Fahrräder mitgeteilt wird. In angeschlossenen Betrieben der Zweiradmechanikerinnung in der Kreishandwerkerschaft Coesfeld haben die Eltern dann die Gelegenheit, die Räder lediglich gegen Materialkostenerstattung reparieren zu lassen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell