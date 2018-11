POL-COE: Kreis Coesfeld/ Kontrolltage und "Fahrrad-Licht-Check"

Coesfeld (ots) - Dienstag (27. November) war der dritte Schwerpunktkontrolltag in Sachen Fahrradsicherheit im Kreis Coesfeld in diesem Herbst. Es zeigte sich: So mancher Radfahrer ist sich der Gefahr offensichtlich nicht bewusst, der er sich aussetzt, wenn er ohne funktionierende Beleuchtung, mit mangelhaften Bremsen oder als Geisterradler unterwegs ist. Höchstgefährlich, gerade bei Dunkelheit. Kontrolliert wurde heute zwischen 7 und 13 Uhr rund um Schulen in Dülmen, Coesfeld, Lüdinghausen und Ascheberg. Polizisten kontrollierten rund 150 Fahrradfahrer. 29 von ihnen mussten Verwarnungsgelder bezahlen - weil das Licht nicht funktionierte, weil sie den Radweg in falscher Richtung befuhren oder weil sie das Handy am Ohr hatten. Im Zuge der Kontrollen wurden auch 27 Verstöße von Autofahrern geahndet. Die Palette reichte vom Halten im Halteverbot bis zum Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt. Mit Fahrradkontrollen will die Polizei Unfällen vorbeugen und damit Unfallzahlen senken. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 sind 221 Rad- und Pedelecfahrer im Kreis Coesfeld bei Unfällen verletzt worden - 163 leicht, 56 schwer, zwei Radfahrer kamen ums Leben. Neben Kontrollen führt die Polizei im Kreis Coesfeld in Kooperation mit der Fachgruppe Zweiradmechaniker der Kreishandwerkerschaft Coesfeld den "Fahrrad-Licht-Check" in Lüdinghausen (Mittwoch, 28. November), Dülmen (Donnerstag, 29. November) und Coesfeld (Freitag, 30. November) durch. Auf Schulwegen wird an diesen Tagen morgens zwischen 7 und 8.30 Uhr kontrolliert. Eltern von Kindern, die mit defekten Rädern unterwegs sind, werden angeschrieben. Schulkinder, die mit defekten Lichtanlagen unterwegs sind, können sich im Rahmen des "Licht-Checks" bei teilnehmenden Fahrradhändlern melden. Die Beleuchtungsanlagen an den Rädern werden dann repariert - lediglich für den Preis des bei der Reparatur benötigten Materials.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell