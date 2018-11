POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße/ Diebstahl einer Werkzeugkiste

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 20.11.2018 stahlen Unbekannte zwischen 18 und 21 Uhr von der Baustelle an der ehemaligen Post in der Kupferstraße in Coesfeld den Werkzeugkoffer des Monteurs einer Firma aus Lotte. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

