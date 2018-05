Coesfeld (ots) - Von einem Firmengelände stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht einen Anhänger mit einem Minibagger. Der Anhänger war auf dem Geländer abgestellt und auf dem Anhänger befand sich ein Minibagger der Fa. Kubota. Um auf das Gelände zu gelangen brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf, so dass sie das Eingangstor öffnen konnten. Der Schaden liegt bei über 20000 Euro. Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell