Coesfeld (ots) - Ein bewaffneter Motorradfahrer hat am Mittwoch Abend, gegen 21 Uhr, die Angestellte einer Tankstelle zur Herausgabe des Bargeldes gezwungen. Der Motorradfahrer tanke zunächst an einer Zapfsäule sein Motorrad. Dabei handelt es sich um ein weiß-rotes Geländemotorrad. Anschließend betrat er die Tankstelle. Als die Angestellte seinen Betrag abrechnen wollte, hielt er der Frau eine Pistole vor und forderte Sie auf die Scheine aus der Kasse heraus zugeben. Nachdem die Kassiererin der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Mann auf dem Motorrad über die Steinfurter Straße in Richtung Autobahn A1. Beschreibung des Mannes: ca. 175 cm groß, ca. 25-30 Jahre alt, normale Statur. Der Mann war bekleidet mit einer dunklen Jacke. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen Motorradhelm und darunter eine Sonnenbrille. Er sprach akzentfrei hochdeutsch. Bedroht hat er die Frau mit einer braun-silbernen Waffe.

