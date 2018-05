Coesfeld (ots) - Eine beige Handtasche wurde einer jungen Dülmenerin in den Morgenstunden des Maifeiertages auf unbekannte Art und Weise gestohlen. Die Frau befand sich gegen 04.10 Uhr auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung. In Höhe des Parkplatzes "Am Wasserturm" wurde ihr ihre Handtasche entweder weggerissen oder der Trageriemen durchtrennt. Im Anschluss flüchtete eine unbekannte männliche Person, ca. 165-170 cm groß dunkel gekleidet mit einer Kapuze über den Parkplatz in Richtung Kino. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

