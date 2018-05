Coesfeld (ots) - Insgesamt fünf Fahrzeuge der Marke BMW wurden in der vergangenen Nacht im Bereich Dülmen/Hausdülmen aufgebrochen. In vier Fällen wurden aus den Autos die Lenkräder ausgebaut und gestohlen. In einem Fall blieb es beim Versuch, das Auto wurde aufgebrochen, es wurde aber nicht gestohlen. In allen fünf Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Täter gelangten so in das Innere der Fahrzeuge. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

