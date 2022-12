Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Eindringlinge in Sporthalle ++ Handtasche, Geldbörse und Handy aus Pkw gestohlen - Scheibe eingeschlagen ++ Tücher brennen im Mülleimer auf Schultoilette ++ Jugendlichen Marihuana angeboten - ...

Lüneburg (ots)

Presse - 13.12.2022 ++

Lüneburg

Echem - handfeste Auseinandersetzung - Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es nach Streitigkeiten im Arbeitsumfeld in den späten Nachmittagsstunden des 11.12.22 in Echem. Nachdem ein 20-jähriger Lüneburger gegen 17:45 Uhr bei dem Arbeitskollegen erschienen war, um den Disput zu besprechen, griffen insgesamt fünf Familienangehörige im Alter zwischen 20 und 63 Jahren den Lüneburger an und schlugen auch mit einem Baseballschläger auf den 20-Jährigen ein. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Lüneburg/Bardowick - Handtasche, Geldbörse und Handy aus Pkw gestohlen - Scheibe eingeschlagen

Die Scheibe eines auf einem Parkplatz eines Discounters in der Bleckeder Landstraße abgestellten Pkw schlug ein Unbekannter in den frühen Mittagsstunden des 12.12.22 zwischen 11:00 und 11:15 Uhr ein. Der Täter griff sich eine Handtasche mit Geldbörse und Mobiltelefon und verschwand damit. Gegen 10:30 Uhr hatten Unbekannte bereits einen auf einem Parkplatz eines Discounters im Schwarzer Weg in Bardowick abgestellten Pkw Ford Fiesta aufgebrochen. Hier wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und die Handtasche samt Handy mitgenommen. Hinweise auch zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Parallel mahnt die Polizei:

"Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem abgestellten Pkw. Gelegenheit macht Diebe!"

Handorf - Eindringlinge in Sporthalle

In die Sporthalle im Cluesweg drangen Unbekannte in der Nacht zum 13.12.22 ein. Vermutlich durch ein Fenster gelangten die Personen ins Sporthallengebäude und brachen dort mehrere Spinde auf. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Parallel warfen die Vandalen auch ein Fenster bei der Grundschule in der Hauptstraße ein, so dass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand. Hinweise auch zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei kümmert sich und versucht Sachverhalt aufzuklären - Kind von Mann mit Hund angesprochen - Mann wird gebeten sich bei der Polizei zu melden

Einen Mann mit einem kleinen weißen Hund bittet die Polizei sich kurz zu melden und ermittelt parallel nach dem "Ansprechen" eines Schulkinds in den Mittagsstunden des 12.12.22 vor der Grundschule in der Feldstraße. Nach Angaben des Mädchens hatte sie der ca. 50 bis 60 Jahre alte Mann gegen 12.30 Uhr angesprochen und u.a. zu einem "Mitkommen" aufgefordert. Bei sich hatte der Mann einen kleinen weißen Hund. Das Mädchen schrie laut los und lief zur Schule zurück. Der Mann entfernte sich. Die durch die Schule kontaktierte Polizei sprach mit dem Mädchen sowie der Familie, ist präsent und kümmert sich. Parallel bittet die Polizei mögliche Zeugen, Hinweisgeber oder auch den Mann selbst, sich mit der Polizei, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Hohnstorf - Diesel aus Lkw abgezapft

Gut 150 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 09. und 12.12.22 aus einem im Adolf-Lüchau-Weg abgestellten Lkw Daimler. Zuvor hatten die Täter den Tankdeckel öffnen können. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - Tücher brennen im Mülleimer auf Schultoilette - Feuermelder aktiv

Tücher in dem Plastikbeutel eines Mülleimers auf der Herrentoilette im Oberschoss einer Schule in der Feldstraße setzte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 12.12.22 gegen 12:50 Uhr in Brand. Parallel wurde noch Toilettenpapier an einem Fensterrahmen angezündet. Es entstand geringer Sachschaden. Der Feuermelder ging an, so dass sich die Schülerschaft ins Freie begab. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Jugendlichen Marihuana angeboten - Polizei kontrolliert 28-Jährigen

Einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 28 Jahre alten Lüneburger kontrollierten Beamten in den frühen Abendstunden des 12.12.22 Bei der St.-Johanniskirche. Der Mann hatte gegen 18:00 Uhr zwei 14 Jahre alten Jungen Cannabis zum Kauf angeboten. Die Jungs kontaktierten die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige.

Lüneburg - Fußgängerin auf Überweg übersehen - Sichtbehinderung durch Eis auf Frontscheibe

Vermutlich aufgrund einer nicht komplett von Eis bereiten Frontscheibe übersah ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz in den Abendstunden des 12.12.22 in der Dörnbergstraße eine 21 Jahre alte Fußgängerin, die gerade den dortigen Fußgängerüberweg querte. Die junge Frau stürzte durch die Kollision und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Gümse - Wohnwagen gerät in Brand

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in den Nachtstunden zum 13.12.22 ein auf einem Hof in Gümse geparkter Wohnwagen in Brand. Durch Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Uelzen

Uelzen - Kfz-Kennzeichen abgerissen

Das hintere Kfz-Kennzeichen eines auf einem Parkplatz in der Brückenstraße abgestellten Pkw VW Golf aus "Wolfenbüttel" - WF- ... - rissen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 10. und 12.12.22 ab und nahmen dieses mit. Es entstand Sachschaden. Im Verlauf des 12.12.22 entfernte Unbekannte auch das vordere Kfz-Kennzeichen eines auf einem Parkplatz in der Brauerstraße abgestellten Pkw Skoda. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Feuerlöscher in Schul-Fahrradkeller entleert

Einen Feuerlöscher entleerten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 12.12.22 zwischen 14:00 und 15:30 Uhr in Fahrradkeller der Schule in der Ebstorfer Straße. Parallel wurde ein Bewegungsmelder beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

