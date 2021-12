Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Melbeck - Unbekannte erbeuten Bargeld einer Seniorin ++ Thomasburg - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw auf der B216 ++ Hitzacker, OT. Harlingen - Pkw gerät in Brand ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 01.12.2021

Lüneburg

Melbeck - Unbekannte erbeuten Bargeld einer Seniorin - Polizei warnt vor Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte"

Bereits am Montag, 29.11., kam es zu einer Geldübergabe nach einem Anruf durch "falsche Polizeibeamte". Eine 76-jährige Melbeckerin wurde durch Unbekannte angerufen und ihr wurde suggeriert, dass die Polizei eine Einbrecherbande geschnappt habe. Vorhandenes Bargeld und EC-Karten müsse die 76-Jährige an einen verdeckten Ermittler übergeben. Die 76-Jährige fiel auf die Betrüger rein und übergab einen fünfstelligen Geldbetrag.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Die Polizei lässt sich niemals eine EC-Karte mit PIN aushändigen - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Thomasburg - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw auf der B216 - hoher Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 01.12. gegen 07:30 Uhr im Bereich der B216 zwischen Bavendorf und Reinstorf. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Nissan die B216 als er aufgrund kreuzender Rehe bremsen musste. Dies erkannte eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Eine dahinterfahrende 19-Jährige Fahrerin eines Pkw VW bremste daraufhin, ein weiterer dahinterfahrender 34-jähriger Fahrer eines Pkw Audi erkannte das Manöver ebenfalls zu spät und fuhr auf den Pkw VW der 19-Jährigen auf, sodass dieser auf den davor schon verunfallten Mitsubishi geschoben wurde. Eine 34-jährige Mitfahrerin im Pkw Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt wird der Sachschaden bei den vier beteiligten Pkw auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Randalierer mit Bierdose in der Innenstadt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Mittag des 30.11 in der Straße Bei der St.-Johanniskirche. Ein 48-jähriger Lüneburger wurde durch Zeugen dabei beobachtet, wie er mit einem Gegenstand eine Scheibe eines Hauses einwarf und sich im Anschluss entfernte. Der Randalierer konnte durch die alarmierte Polizei in Tatortnähe festgestellt werden. Als Tatmittel wurde nach ersten Erkenntnissen eine Bierdose verwendet. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Radfahrer in Rage begeht eine Sachbeschädigung und Beleidigung - Zeugenhinweise

Zu einem kuriosen Sachverhalt kam es am Nachmittag des 30.11 gegen 16:50 Uhr im Bereich der Dahlenburger Landstraße Höhe LTG Tankstelle. Ein zurzeit unbekannter Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad am Pkw eines 54-Jährigen vorbei und zeigte diesem den Mittelfinger. Danach drehte er um und fuhr aus unbekanntem Grund gegen den Pkw BMW des 54-jährigen Geschädigten. Dieser wurde dabei beschädigt. Der Radfahrer entfernte sich im Anschluss. Der Schaden am Pkw wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Personenbeschreibung des Radfahrers: - Männlich - deutsches Erscheinungsbild - schlank - gepflegtes Aussehen - ca. 30-35 Jahre - orange Wollmütze/grüne Jacke

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin stürzt nach Öffnen einer Fahrzeugtür

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 30.11 gegen 06:50 Uhr im Bereich der Dahlenburger Landstraße. Ein 24 Jahre alter Mann übersah beim Aussteigen aus einem Pkw eine 71-jährige Radfahrerin auf dem Radweg. Die Radfahrerin kollidierte mit der Beifahrertür des Pkw und stürzte daraufhin. Sie erlitt leichte Verletzungen. Das Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt und es entstand ein geringer Sachschaden.

Lüneburg - Dieb entwendet einen Rucksack - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl eines Rucksackes kam es am Morgen des 30.11 zwischen 08:45 Uhr und 09:35 Uhr in der BBS Am Schwalbenberg in Lüneburg. Ein Unbekannter entwendete den Rucksack der Geschädigten aus dem Klassenraum, durchsuchte diesen und entwendete Karten aus der Geldbörse. Der Rucksack wurde in der Schule wieder abgelegt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen aufgrund einer Verkehrsunfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittag des 30.11 im Bereich der Willy-Brandt-Straße Ecke Feldstraße. Ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr den Radweg in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zur Feldstraße wird er durch eine 78-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW übersehen und es kommt zum Zusammenstoß. Die 78-Jährige entfernt sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt, ohne ihre Personalien anzugeben. Der Pedelec-Fahrer wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und es entsteht ein geringer Sachschaden.

Hohnstorf - Zusammenstoß zweier Pkw - Insassen werden leicht verletzt

Am 30.11 gegen 18:30 Uhr kam es auf der B209 im Bereich Hohnstorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Skoda befuhr die B209 Richtung Lüneburg und beabsichtigte nach links in Richtung Hittbergen abzubiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 33-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Volvo, sodass es zum Unfall kam. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bardowick - Geldbörse aus der getragenen Handtasche entwendet

Einer 67-jährigen Bardowickerin wurde am Morgen des 30.11 im Bereich der Großen Straße auf einem Supermarktparkplatz die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Bisher unbekannte nutzten offenbar die Gelegenheit aus, in welcher die 67-jährige auf dem Weg zu ihrem Pkw war. Der Schaden liegt bei einigen hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker, OT. Harlingen - Pkw gerät in Brand - Polizei ermittelt

Zum Brand eines vor einem Wohnhaus in der Harlinger Straße abgestellten Kleintransporters Mercedes kam es in den späten Abendstunden des 30.11.21. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gegen 23:30 Uhr im Löscheinsatz und konnten das Fahrzeug löschen und ein Übergreifen der Flamme auf das Wohngebäude verhindern. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt bzgl. der Ursache. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Einbruch in Büroräume - Täter flüchten mit Diebesgut - Zeugenhinweise

Zwischen dem 30.11, 17:00 Uhr, und dem 01.12, 05:30 Uhr kam es im Bereich eines Bürogebäudes in der Hermann-Löns-Straße zu einem Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter in das Objekt ein und öffneten innerhalb des Objektes diverse Türen gewaltsam. Es wurden unter anderem einige Mobiltelefone entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Lüchow - Falsche Richtung im Kreisverkehr - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 01.12 gegen 06:15 Uhr im Bereich der B248. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw befuhr den Kreisverkehr Seerauer-Straße/B248 aus Richtung des Tarmitzer Kreiverkehres kommend entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Im Kreisverkehr stieß der Pkw-Fahrer dann mit einem 60-jährigen Lkw-Fahrer zusammen und entfernte sich nach der Kollision unerkannt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - unvermittelt zugeschlagen - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 42 Jahre alten Uelzener nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 30.11.21 in der Bahnhofstraße. Der Uelzener hatte gegen 13:30 Uhr unvermittelt einem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass dieser eine Platzwunde an der Oberlippe erlitt.

In der Folge geriet der 42-Jährige zusammen mit einem 41-Jährigen mit einer 37-Jährigen sowie einem 36-Jährigen aneinander. Auch hier kam es zu Handgreiflichkeiten und Körperverletzungen. Die Polizei ermittelt. Die Personen gehören der örtlichen Szene am Bahnhof an.

Uelzen - Dieb versucht Feuermelder mitgehen zu lassen

Einen Ladendieb in einem Baumarkt in der Hambrocker Straße ertappten Mitarbeiter in den Nachmittagsstunden des 30.11.21. Ein 34 Jahre alter Mann aus Winsen/Luhe hatte gegen 15:30 Uhr versucht insgesamt sechs Feuermelder im Wert von mehr als 400 Euro aus dem Markt mitgehen zu lassen. Er wurde von einem Mitarbeiter vor dem Verlassen des Marktes kontrolliert. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Uelzen - betrunken unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Focus stoppte die Polizei in den Abendstunden des 30.11.21 in der Birkenallee. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,1 Promille fest. Parallel beleidigte der Mann die Beamten, so dass ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Beleidigung erwarten.

Uelzen - ausgelöster Brandmelder - Platten auf Herdplatte schmoren

Zu einem Brandmeldealarm kam es in der Nacht des 01.12 gegen 03:30 Uhr in der Nothmannstraße. Eine 67-jährige Bewohnerin vergaß die Herdplatte ihres Herdes auszuschalten. Daraufhin sprang eine auf der Herdplatte befindliche Glasauflegeplatte und schmorte. Die Feuerwehr wurde aufgrund des ausgelösten Rauchmelders alarmiert und die schlafende 67-jährige in ihrer Wohnung geweckt. Diese wurde nicht verletzt und verblieb nach dem Lüften der Wohnung vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell