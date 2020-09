Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pflasterstein in Pkw-Scheibe geworfen ++ Zeugen/Handyfilmer nach Auseinandersetzung mehrerer Männer am 20.08. gesucht ++ Kabeltrommel mit Kupferkabel von Betriebshof gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 25.09.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Zeugen/Handyfilmer nach Auseinandersetzung mehrerer Männer am 20.08. gesucht

Bereits am 20.08.20 kam es um 15:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Theodor-Heuss-Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten mehrere männliche Personen mit Fäusten einen 44-jährigen Syrer, welcher auf einer Bank saß, geschlagen. Eine Person zog dabei auch ein Messer und verletzte das Opfer damit leicht am Kopf. Anschließend flüchten die vermutlich fünf Personen. Zwei Tatverdächtige (22 und 37 Jahre alte syrische Staatsbürger) können durch die Polizei festgestellt werden. Vorausgegangen seien nach Angaben der Beteiligten Streitigkeiten zwischen mehreren Kindern. Personen, welche Zeugen dieses Vorfalls geworden sind und mit ihren Handys die Situation vor Ort gefilmt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2215 oder 04131-8306-2315 in Kontakt zu setzen.

Lüneburg - Streit zwischen jungen Männern um ein Fahrrad - mit Faust geschlagen - Schläge mit Glasflasche und Teleskopschlagstock gehen ins Leere

Zu einem Streit um ein ausgeliehenes Fahrrad kam es in den späten Abendstunden des 24.09.20 zwischen einem alkoholisierten 29-Jährigen und einem 22-Jährigen einerseits und einem 23-Jährigen. Dabei hatten die zwei dem 23-Jährigen gegen 22:00 Uhr in der Von-Kleist-Straße eins mit der Faust verpasst und ihn versucht mit einer Glasflasche zu schlagen. Der 23-Jährige soll mit einem Teleskopschlagstock ebenfalls versucht haben, den 29-Jährigen zu verletzen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen - Navigationsgerät erbeutet

Einen in der Lüner Rennbahn abgestellten Pkw Skoda Superb brachen Unbekannte im Zeitraum vom 22. Auf den 23.09.20 auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und erbeuteten das Navigationsgerät aus dem zum Verkauf stehenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pflasterstein in Pkw-Scheibe geworfen

Einen auf dem Parkplatz des SC Lüchow im Schulweg abgestellten Pkw Skoda Fabia brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 24.09.20 zwischen 16:45 und 21:15 Uhr auf. Die Täter warfen mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein und erbeuteten eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren. Es entstand ein Schaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Vorfahrt genommen - Motorradfahrer stürzt - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 44 Jahre alter Motorradfahrer einer Suzuki in den Nachmittagsstunden des 23.09.20 auf der Landesstraße 270. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf wollte gegen 17:00 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Burgstraße abbiegen und übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zu Kollision, wodurch die Motorradfahrer stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro.

Bad Bevensen - "Parkplatzditscher" - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Nach einem Parkplatzditscher im Zeitraum vom 23. Auf den 24.09.20 ermittelt die Polizei Bevensen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte am Fahrbahnrand Zur Amtsheide einen abgestellten Pkw Daimler aus Leipzig touchiert und einen Sachschaden von gut 1000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Ebstorf - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 24.09.20 im Bereich Westerholz. Dabei stellten die Beamten bei dem jungen Mann gegen 16:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen - Kabeltrommel mit Kupferkabel von Betriebshof gestohlen

Eine gut 200 kg schwere Kabeltrommel mit Kupferkabel (Länge 1000m) stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 22. Bis 24.09.20 von einem Hinterhof/Betriebshof in der Karlstraße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

