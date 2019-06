POL-LG: ++ Lkw mit Auflieger fährt in Baustellenleitplanke und verunfallt ++ Lkw kippt um und brennt komplett aus ++ Fahrer bleibt unverletzt ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Vollsperrung der A 39

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

++ Lkw mit Auflieger fährt in Baustellenleitplanke und verunfallt ++ Lkw kippt um und brennt komplett aus ++ Fahrer bleibt unverletzt ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Vollsperrung der A 39 - Bereich Lüneburg - Nord ++ keine Verletzten ++

Lüneburg

Zu einem schweren Verkehrsunfall einer alleinbeteiligten Sattelzugmaschine mit Auflieger kam es in den Nachtstunden zum 19.06.19 auf der Autobahn 39/Bundesstraße 4/209 im Baustellenbereich der Anschlussstelle Lüneburg-Nord. Der 47 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war nach derzeitigen Ermittlungen gegen 02:50 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg aufgrund eines "Blackouts/Sekundenschlafs" mit der beginnenden Beton-Leitplanke kollidiert. Der Lkw kippte in der Folge um und geriet in Vollbrand (mit einzelnen Explosionen). Der Fahrer konnte sich aus dem Führerhaus glücklicherweise selbst retten und blieb unverletzt. Die Lüneburger Feuerwehr war ab 03:00 Uhr mit mehr als 40 Einsatzkräften im Großlöscheinsatz. Der Sachschaden wird aktuell mit weit mehr als 250.000 Euro beziffert.

Die Bergungsmaßnahmen des Sattelzugs sowie die Behebung der Schäden wird nach derzeitigen Schätzungen noch mindestens bis in die Nachmittagsstunden des 19.06. andauern. Die A39 ist im Bereich der Anschlussstelle LG-Nord voll gesperrt, so dass es in diesem Bereich sowie im Lüneburger Stadtgebiet zu erheblichen Verkehrsstörungen kommt.

