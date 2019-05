Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ mit geklautem Pkw geflüchtet - Haltesignale missachtet - verunfallt ++ aufmerksame Zeugen verhindern Einbruch ++ Polizei stellt Gitarre sicher ++ "Schmierfinken" mit orangener Farbe unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.05.2019

Lüneburg

Lüneburg - nach Auseinandersetzung weggewiesen

Einen 31 Jahre alten Mann hat die Polizei am Nachmittag des 26.05.19 weggewiesen, nachdem es zwischen ihm und seiner 34-jährigen Partnerin zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Der Vorfall ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Kreideberg. Auch zwischen einem 21 und 27 Jahre alten Pärchen, das ebenfalls auf dem Kreideberg wohnt, kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung. Im Raume steht, dass der 27-Jährige in den Abendstunden seine Lebensgefährtin daran gehindert haben soll die Wohnung zu verlassen, sie außerdem geschubst und festgehalten hat. Der 27-Jährige wurde für sieben Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen. In beiden Fällen leitete die Polizei Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Deutsch Evern - aufmerksame Zeugen verhindern Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat am 27.05.19, gegen 09.10 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Klippstein einzubrechen. Als der Täter bemerkte, dass er von Zeugen beobachtet wurde, flüchtete er. An dem Wohnhaus entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der flüchtige Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß, - schlanke, athletische Figur, - ca. 30 Jahre alt, - südeuropäisches Äußeres, - bekleidet mit Jeanshosen, einer blauen Jacke und einer Schirmmütze, - hatte einen Rucksack dabei.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Geld gestohlen

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am 26.05.19, gegen 19.00 Uhr, aus der Kasse einer Eisdiele in der Bögelstraße in einem unbeobachteten Moment Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tür aufhebelt

Am Nachmittag des 26.05.19 wurde ein versuchter Einbruch in ein Hinterhaus im Eisenbahnweg angezeigt. Unbekannte Täter hatten an mehreren Türen gehebelt, hatten jedoch lediglich in einen Abstellraum einbrechen können. Die Tat hatte sich zu einem nicht näher bestimmten Zeitraum in den vergangenen drei Wochen ereignet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Am 26.05.19, zwischen 09.40 und 11.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter jeweils eine Seitenscheibe eines Skoda bzw. Opel ein und entwendeten aus den Pkw eine Handtasche mit diversem Inhalt bzw. eine Geldbörse. Die Pkw hatten in der Schützenstraße im Bereich des dortigen Freibades gestanden. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Anzeige gegen Senior

Gegen einen 80-Jährigen hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Senior steht im dringenden Verdacht am 26.05.19, gegen 12.15 Uhr, die Frontscheibe eines VW Touran, der in der Heinrich-Heine-Straße abgestellt war, beschädigt zu haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Polizei stellt Gitarre sicher

Die Gitarre eines 32-Jährigen, der in der Nacht des 26.05.19 die Anwohner in der Straße Bei der Abtspferdetränke mit lautem Gegröle und Gitarre spielen "unterhielt", hat die Polizei gegen 23.30 Uhr, sichergestellt. Der selbst ernannte Straßenmusikant hatte nach einer ersten Ansprache durch eine Polizeistreife versprochen ruhig zu sein, dies jedoch nicht eingehalten. Der 32-Jährige erhielt zudem einen Platzverweis und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Bardowick - nach Unfall davongefahren - Zeuge stoppt Flüchtigen

Am 26.05.19, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Im Kuhreiher und wollte nach links in die Hamburger Landstraße einbiegen. Beim Abbiegen missachtete der Mercedes-Fahrer den Vorrang eines 62-jährigen Skoda-Fahrers, der von der Straße Im Sande kommend, geradeaus in die Straße Im Kuhreiher fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen Sachschäden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstanden. Ersten Ermittlungen zu Folge hielt der Mercedes-Fahrer zunächst an, fuhr dann jedoch davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Ein Zeuge folgte dem 52-Jährigen und hielt ihn an. Bei der folgenden Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Mercedes-Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Dem 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - nach Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Am 27.05.19, gegen 08.35 Uhr, wurde das Fahrrad einer 20 Jahre alten Lüneburgerin entwendet. Die junge Frau, die unmittelbar zuvor ihr Fahrrad aufgeschlossen hatte und gerade losfahren wollte, versuchte den wegfahrenden Täter aufzuhalten, der daraufhin ins Schlingern gerät und gegen eine Hauswand fuhr. Der Täter ging auf die 20-Jährige los, schlug ihr u.a. ins Gesicht und fuhr schließlich mit dem gestohlenen Fahrrad davon. Am Tatort ließ er ein älteres, rot übergestrichenes Damenfahrrad zurück. Bei der folgenden Fahndung konnten Polizeibeamte im Bereich der Landstraße einen "gut bekannten" 37-Jährigen stoppen und vorläufig festnehmen. Auch das Fahrrad der 20-Jährigen konnte sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Der 37-Jährige steht im dringenden Verdacht bereits gegen 08.15 Uhr im Bereich der Scharnhorststraße einen Verkehrsunfall mit einer noch unbekannten Fahrradfahrerin verursacht zu haben. Die blonde, ca. 40 Jahre alte Radfahrerin stürzte laut Angaben eines Zeugen, der den 37-Jährigen verfolgte, später jedoch aus den Augen verloren hat. Ob die Radfahrerin bei dem Sturz verletzt hat, ist bislang nicht bekannt. Der Fahrer bzw. die Fahrerin eines weißen Kleinwagens hatte sich um sie gekümmert. Die Radfahrerin wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Kirchgellersen - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen jeweils leicht verletzt wurden, ist es am Morgen des 27.05.19 in der Lüneburger Straße gekommen. Eine 31-jährige Fahrerin eines VW Up und ein 28 Jahre alter Fahrer eines VW Golf hatten in dieser Reihenfolge die Lüneburger Straße befahren. Als die 31-Jährige nach links in die Heiligenthaler Straße abbiegen wollte, musste sie anhalten, um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen. Der Golf-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW Up auf. Es entstanden Sachschäden von ca. 12.000 Euro bei dem Unfall.

Lüchow-Dannenberg

Salzwedel/Lüchow - mit geklautem Pkw geflüchtet - Haltesignale missachtet - verunfallt

Die Flucht eines 21 Jahre alten Mannes aus Sachsen-Anhalt mit einem gestohlenem Pkw Audi A4 endete in den Nachtstunden zum 27.05.19 im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Nach dem Diebstahl des Fahrzeugs im Raum Salzwedel hatte die dortige Polizei die Kollegen in Lüchow alarmiert, so dass diese gegen 02:15 Uhr das Fahrzeug auf der Bundesstraße 248 "aufnahmen" und verfolgten. Trotz mehrmaliger Anhaltesignale flüchtete der Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit von teilweise mehr als 180 km/h, kam jedoch nur bis ins Industriegebiet Lüchow-Rehbeck. In einer 30 km/h-Zone verunfallte der Mann in einer engen Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, durchbrach einen Metallzaun und blieb auf dem Gelände stehen. Er wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3500 Euro. Der 21-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und noch in der Nacht der Polizei in Salzwedel übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Weitere Infos sind der Pressemitteilung der Polizei Salzwedel zu entnehmen.

Lüchow - Auseinandersetzung zwischen Angehörigen zweier Familien - Polizei schreitet ein

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam es in den späten Abendstunden des 26.05.19 auf einem Parkplatz in der Theodor-Körner-Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten sich mehr als ein Dutzend Personen gegen 21:45 Uhr auf dem Parkplatz aufgehalten, wobei mehrere Männer aneinandergerieten. Dabei wurden auch zwei 20 und 22 Jahre alte montenegrinische Staatsbürger leicht verletzt. Als Täter konnten u.a. zwei 30 und 33 Jahre alte serbische bzw. deutsche Staatsbürger (alle aus dem Bereich Lüchow) ermittelt werden. Mit zum Einsatz soll auch ein Messer gekommen sein, durch das niemand verletzt wurde. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und stellte die Personalien diverser Beteiligten und Zeugen fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüchow - Einbruch scheitert

In den Hinterhof eines Lagerhauses Amtsfreiheit versuchten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 26.05.19 einzubrechen. Die Täter beschädigten gegen 14:30 Uhr den Türgriff eines Holztores und öffneten dann gewaltsam das Tor. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Prezelle - Matratze brennt - Zigarette als Auslöser - 10.000 Euro Schaden

Zu einem Brand in einem Zimmer einer Stiftung für seelisch behinderte Menschen kam es in den Morgenstunden des 26.05.19 im Fuhrweg. Vermutlich aufgrund einer Zigarette geriet gegen 09:45 Uhr in einem Zimmer eine Matratze in Brand, die durch Einsatzkräfte mehrerer alarmierter Feuerwehren gelöscht wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen einen 52-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Neu Darchau - "Schmierfinken" mit orangener Farbe unterwegs

Diverse Flächen und Gebäude verunstalteten Vandalen in der Nacht zum 26.05.19 im Bereich Neu Darchau und verursachten einen Sachschaden von mehr als 3500 Euro. Betroffen waren dabei u.a. ein Vereinswagen Am Hafen, Werbeschilder und Wände Schiffertwiete, das Jugendzentrum sowie die Turnhalle in der Elbuferstraße. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - betrunken unterwegs - 1,7 Promille

Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Abendstunden des 26.05.19 in der Lüneburger Straße zwischen Dellien und Neuhaus. Bei der Kontrolle der VW-Fahrerin stellten die Beamten gegen 20:30 Uhr einen Alkoholwert von 1,7 Promille fest. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Bad Bodenteich - Zusatz: Zeuginnen gesucht - Notoperation nach Messerstich - 26-Jähriger verletzt 22-Jährigen mit Messer - Streit nach gemeinsamen Alkoholkonsum am Seepark - Täter vorläufig festgenommen

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Polizei nach einem Streit und anschließendem Messerstich in den späten Abendstunden des 24.05.19 im Bodenteicher Seepark. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten mehrere junge Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren im Bereich des Seeparks - Höhe Kiosk/Minigolfplatz Alkohol konsumiert. Gegen 23:30 Uhr gesellte sich ein 26 Jahre alter Mann (Angler) aus der Samtgemeinde Aue dazu, um Alkohol mitzutrinken. Zunächst zum Mittrinken eingeladen kommt es in der Folge zu einem Streit, wobei der 26-Jährige mit einem mitgeführtem Messer auf einen 22-Jährigen einstach. Dieser erlitt einen tiefe Stichverletzung im Bauch sowie an Bein und Rücken und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Der 26-Jährige flüchtete, konnte jedoch noch im Laufe der Nacht identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft Lüneburg und Amtsgericht Uelzen wurde der 26-Jährige am 26.05.19 nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zusatz: Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei zwei vermutlich junge Frauen (Jugendliche/Heranwachsende), die sich am Abend des 24.05.19 im Bereich der Grillhütte aufgehalten haben, sich als möglich Zeugen mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Natendorf - "Stopp-Schild" übersehen - Kollision - Pkw überschlägt sich

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 26.05.19 auf der Kreisstraße 20 - Golster Straße. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw Suzuki Jimmy aus dem Landkreis Lüneburg hatte gegen 18:50 Uhr in der Ortsdurchfahrt ein "Stopp-Schild" missachtet und kollidierte mit einem von links kommenden Pkw VW Polo eines 30-Jährigen. Der Suzuki überschlug sich und kam auf dem Acker zum Stehen. Beide Fahrzeugführer sowie eine 33 Jahre alte Beifahrerin im VW sowie zwei weitere 18 und 20 Jahre alte Insassen im Suzuki erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 36.000 Euro.

Uelzen - Streit zwischen jungen Männern eskaliert

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei 19 und 25 Jahre alten Männern kam es in den Abendstunden des 26.05.19 im Bereich des Parkplatzes Hammersteinplatz. Die beiden jungen Männer waren bereits in den letzten Tagen aneinandergeraten. Am Abend des 26.05. wurde der 25-Jährige gegen 18:50 Uhr durch zwei junge Frauen telefonisch zum Hammersteinplatz gelotst, wo es dann im Beisein von mehreren anderen Heranwachsenden zum Aufeinandertreffen mit dem 19 Jahre alten syrischen Staatsbürger kam. Dabei schlug der 19-Jährige auf den 25-Jährigen ein, so dass sich dieser in ärztliche Behandlung begeben musste.

Bad Bodenteich - junge Männer bedrängen Frau mit Hund

Gegen zwei unbekannte junge Männer ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 25.05.19 Im Ilmenautal - Einmündung zum Parkplatz Koppelweg. Eine 28-Jährige war gegen 00:30 Uhr mit ihrem Hund beim Hundespaziergang, als sie von den jungen Männer angesprochen wurde, ob sie nicht mit ihnen feiern wollte. Als sie dieses verneint, griff einer der Männer der Frau an den Arm, während der Zweite den Hund packte. Die Frau wehrte sich, so dass Männer flüchteten, die 28-Jährige jedoch stürzte und sich am Kopf verletzte. Die Polizei ermittelt. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: beide männlich und ca. 180 - 185 cm groß, sprachen hochdeutsch, kräftig, Einer: heller Kapuzenpullover und helle Turnschuhe/ Zweiter: dunkler Kapuzenpullover und dunkles Basecap (rückwärts aufgesetzt). Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Wohnhaus - Schmuck erbeutet

In ein Einfamilienhaus Eichelberg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 25. Auf den 26.05.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und erbeuteten Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Münzgeldautomaten aufgebrochen

Die Münzgeldautomaten mehrerer Staubsauger zweier Tankstellen in der Bahnhofstraße und Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 26.05.19 auf. Größere Bargeldsummen konnten nicht erbeutet werden, jedoch entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-96091-0, entgegen.

Rosche - Waldbodenbrand auf gut 100m² - Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Brand von Waldboden auf einer Fläche von gut 100m² kam es in den Abendstunden des 26.05.19 in einem Kiefernwald in Probien. Gegen 19:30 Uhr brannte die Waldfläche, die in der Folge durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. Die Polizei ermittelt.

