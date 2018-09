POL-LG: ++ Jugendlicher bietet Kokain zum Kauf an - Drogen sichergestellt - geklautes Handy gefunden ++ 58 Jahre alter Uelzener tot in der "Gerdau" gefunden - Obduktion könnte Klarheit bringen ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Unbekannte zünden Bäume und Müllcontainer an

Unbekannte Täter haben am 09.09.18, gegen 11.10 Uhr, im Bereich des Waldes hinter einem Schießstand in der Schützenstraße einen Baum angezündet. Durch den Brand wurden weitere Bäume beschädigt, jedoch konnte ein weiteres Ausbreiten durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Am gleichen Tag, gegen 21.45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Hinter der Saline, ein Müllcontainer durch Unbekannte in Brand gesetzt. Auch dieser Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Ferienwohnung

Am 09.09.18, zwischen 12.00 und 12.30 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Ferienwohnung in der Lüneburger Altstadt eingedrungen und haben u.a. Geld, Elektrogeräte und einen Koffer mit diversem Inhalt entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Schranke beschädigt

Am 10.09.18, zwischen 01.15 und 01.40 Uhr, haben unbekannte Täter den Pfosten einer Schranke in der Universitätsallee aus der Verankerung gerissen. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg/ Betzendorf - Pkw zerkratzt

Zwischen dem 08.09.18, 18.00 Uhr, und dem 09.09.18, 11.30 Uhr, haben unbekannte Täter den Lack eines BMW und eines VW beschädigt. Beide Pkw hatten in diesem Zeitraum im Ostpreußenring gestanden. Bereits am 06.09.18 wurde ein VW Golf zerkratzt, der in der Zeit von 19.00 bis 23.00 Uhr auf dem Marienparkplatz abgestellt war. Zwischen dem 08.09.18, 15.00 Uhr, und dem 09.09.18, 15.30 Uhr, wurde ein Daimler Benz Unimog, der in der Straße Am Sportplatz in Betzendorf abgestellt war, die Motorhaube zerkratzt. An den betroffenen Fahrzeugen entstanden jeweils Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nehmen die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, bzw. die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Lüneburg - Scheiben an Bushaltestelle zerstört

Am 09.09.18, gegen 13.15 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in der Uelzeneer Straße mitgeteilt. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter zwei Glaselemente der Bushaltestelle in Höhe eines Sportplatzes zerschlagen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat zwischen dem 08. und 09.09.18 vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Skoda beschädigt, der in der Zeit von ca. 20.35 bis 13.00 Uhr, in der Straße Am Bargenturm auf einem Parkplatz abgestellt war. An dem Skoda entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auf dem Parkplatz einer Kleingartenkolonie im Moorweg wurde am 09.09.18, zwischen 11.00 und 12.30 Uhr, ein VW durch einen Unbekannten angefahren. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Auch in diesem Fall fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Einen Schaden von ca. 1.000 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der am 10.09.18, zwischen 00.40 und 01.20 Uhr, gegen einen Audi gefahren ist, der in der Wilhelm-Leuschner-Straße, im Bereich der Einmündung der Maria-Terwiel-Straße geparkt stand. Durch den Zusammenstoß wurde der Alarm des Audi ausgelöst. Der Unbekannte fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Zulassung und Führerschein unterwegs

Nach Hinweisen eines Zeugen wurde am Nachmittag des 09.09.18 ein 19-Jähriger in der Droste-Hülshoff-Straße von der Polizei kontrolliert. Der 19 Jahre alte Lüneburger fuhr mit einem nicht zugelassenen Mercedes, an dem er Kennzeichen angebracht hatte, die für einen anderen Pkw ausgegeben sind. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er auch nicht vorweisen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Missbrauchs der Kennzeichen und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lüneburg - volltrunken am Steuer

Der 43-jährige Fahrer eines Opels ist einer Polizeistreife am frühen Abend des 09.09.18 aufgefallen, als er mit seinem Pkw verbotswidrig durch die Straße An den Brodbänken fuhr. Bei der späteren Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Opel-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Dem 43-Jährigen wurde ein Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Seinen Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht sicherstellen, da diese dem Opel-Fahrer bereits vorher entzogen worden war. Entsprechend wurde auch eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung auf der Ostumgehung

Bereits am 07.09.18 wurde in der Zeit von 08.30 bis 14.45 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung auf der Ostumgehung durchgeführt. Insgesamt waren 82 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 151 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Diesem und einem weiteren Fahrer, der ebenfalls erheblich zu schnell unterwegs war, drohen neben einem "saftigen" Bußgeld ein Fahrverbot.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Rennradfahrer stürzt - leicht verletzt

Aus ungeklärter Ursache stürzte ein 46 Jahre alter Rennradfahrer in den Mittagsstunden des 09.09.18 auf dem Radweg an der Bundesstraße 493 zwischen Woltersdorf und Örenburg. Der Mann kam alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich gegen 12:15 Uhr im Gesicht und an Armen und Beinen.

Waddeweitz, OT. Kröte - Diesel abgezapft

Gut 250 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 07. und 10.09.18 aus einer Brechmaschine in der Kieskuhle in Kröte ab. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-266, entgegen.

Uelzen

Uelzen - 58 Jahre alter Uelzener tot in der "Gerdau" gefunden - Polizei ermittelt - Obduktion könnte Klarheit bringen

Einen männlichen Leichnam fand ein Spaziergänger in den Mittagsstunden des 09.09.18 im Fluss Gerdau im Waldgebiet Niendorfer Weg (OT. Veerßen) am Ufer des Flusses. Die alarmierte Polizei konnte gegen 11:30 Uhr mit Hilfe der Feuerwehr den Leichnam bergen und die Identität des Mannes, eines 58 Jahre alten Uelzeners, klären. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an, so dass der Leichnam vermutlich auch zeitnah obduziert werden wird. Gesundheitliche Probleme für den Tod des Mannes scheinen aktuell nicht unwahrscheinlich. Konkrete Hinweise auf ein mögliches Kapitaldelikt gibt es aktuell nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise von Zeugen, die Personen oder auch den Toten, in den Morgenstunden des 09.09.18 (Morgen bis Mittag) im Waldgebiet Niendorfer Weg wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Lüder/Wentorf/Gifhorn - mit Pkw verunfallt - unter Alkoholeinfluss - fünf Verletzte

Insgesamt fünf Insassen (alle polnische Staatsangehörige, die aktuell im Landkreis Uelzen arbeiten) eines Pkw VW Caddy erlitten Verletzungen (davon vier schwere) bei einem Verkehrsunfall auf dem Ortsverbindungsweg Lüder - Wentorf (LK Gifhorn) in den späten Abendstunden des 09.09.18. Der 30 Jahre alte Fahrer hatte gegen 23:45 Uhr vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,8 Promille die Kontrolle über den VW verloren, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 30-Jähriger erlitt leichte, alle vier weiteren Insassen schwere Verletzungen. Die Männer wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser der Region gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Uelzen - Jugendlicher bietet Kokain zum Kauf an - Drogen sichergestellt - geklautes Handy gefunden

Wegen Unerlaubten Handel mit Kokain und Diebstahl ermittelt die Polizei gegen einen 17 Jahre alten libanesischen Staatsbürger aus Uelzen. Der Jugendliche hatte in den frühen Morgenstunden des 08.09.18 gegen 05:30 Uhr in der Gudestraße einem anderen 17-Jährigen Kokain zum Kauf angeboten. Die Polizei konnte sich den Verkäufer "schnappen" und bei ihm eine geringe Menge Kokain sowie ein Mobiltelefon sicherstellen. Ermittlungen ergaben, dass das der 17-Jährige das Handy vermutlich in der Nacht bei einem Taschendiebstahl in einer Kneipe in der Gudestraße mitgehen lassen hat.

Uelzen - "Zechpreller" - gut gegessen - nicht gezahlt

Wegen Betrugs ("Zechprellerei") ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen. Der junge Mann, der seine Wurzeln im Ruhrgebiet hat und derzeit ohne festen Wohnsitz ist, hatte in den Abendstunden des 09.09.18 in einem Restaurant in der Achternstraße gut gespeist und konnte gegen 22:00 Uhr die Rechnung nicht begleichen (und wollte dieses auch nicht). Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Wrestedt, OT. Wieren - gegen Verkehrsinsel gefahren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 21 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Polo in den Morgenstunden des 10.09.18 auf der Landesstraße 270 - Hauptstraße - in Wieren. Die junge Frau aus dem Landkreis Gifhorn war gegen 06:10 Uhr mit ihrem Pkw gegen eine Verkehrsinsel gefahren, so dass das Vorderrad des Pkw beschädigt wurde und der SeitenAirbag auslöste. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

