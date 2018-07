POL-LG: ++ Einbruch in Freibad ++ Zank im Schrebergarten ++ Trickdieb in der Innenstadt ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen Vom 04.07.2018

Lüneburg

Lüneburg - Pkw fährt frontal in Gegenverkehr - 24-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall

Am 04.07.18, gegen 08.35 Uhr, befuhr ein 24-jähriger mit seinem VW Golf die B 209 aus Fahrtrichtung Soltau kommend in Richtung Lüneburg. Zwischen der Abfahrt zum Gelände des ADAC und der Anschlussstelle Häcklingen, fuhr der 24-Jährige aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem in Richtung Soltau fahrenden Kleintransporter VW Crafter zusammen. Der Zusammenstoß war derart massiv, dass der Kleintransporter über die Leitplanke kippte. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Pkw eingeklemmt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Kameraden der Feuerwehr befreiten den Verstorbenen aus dem Fahrzeugwrack. Der 45-jährige Fahrer des Kleintransporters und der 25 Jahre alte Beifahrer, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bundesstraße blieb während der Unfallaufnahme, Bergung und anschließender Reinigungsarbeiten komplett gesperrt. Die Sperrung wurde um gegen 13.15 Uhr aufgehoben.

Lüneburg - Prügelei im Park

Im Scunthorpepark ist es am 03.07.18, gegen 22.45 Uhr, zu einer Prügelei zwischen zwei Männern im Alter von 38 bzw. 46 Jahren gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Männer zunächst zusammen Bier getrunken. In Folge kam es zunächst zu einer verbalen und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Da sowohl die beiden Streithähne als auch ein Zeuge, der versucht hatte den Streit zu schlichten, erheblich unter Alkoholeinfluss standen, war eine Klärung, was Anlass der Auseinandersetzung war, nicht möglich.

Lüneburg - Trickdieb in der Innenstadt

Ein unbekannter Täter hat am 03.07.18, gegen 11.50 Uhr, einen 78-Jährigen im Bereich des Marktplatzes Am Ochsenmarkt in ein Gespräch verwickelt. Während sich der Täter eine Karte anschaute, die der 78-Jährige erst aus seinem Portemonnaie holen musste, nahm sich der Unbekannte die Geldscheine aus dem entsprechenden Fach im Portemonnaie. Als er sich entfernte, fielen dem Täter einige Scheine herunter. Der Diebstahl wurde bemerkt und der Täter flüchtete. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - Ca. 170 cm groß, - kräftig gebaut, - dunkle, kurze Haare, - südeuropäische Erscheinung, - bekleidet mit einem blau-weiß-braun karierten, langärmeligen Hemd und brauner Stoffhose, - trug eine schwarze Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Jäger entdeckt Waldbrand

Aus ungeklärter Ursache ist zwischen dem 03.07.18, 23.40 Uhr, und dem 04.07.18, 01.00 Uhr, ein Brand im Wald am Ziegeleiweg ausgebrochen. Ein Jäger bemerkte den Brand im Unterholz und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer rasch löschen konnten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es ist nicht auszuschließen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 02.07.18 ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Daimler gestoßen, der in dem Parkhaus in der Straße Bei der Ratsmühle abgestellt war. An dem Daimler entstand ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro, der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.30 und 14.30 Uhr. In der Waagestraße wurde am 03.07.18, zwischen 06.15 und 18.30 Uhr, ein Daimler Sprinter angefahren und beschädigt. Am Sprinter entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Auch in diesem Fall fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Bike-Fahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04.07.18, gegen 09.30 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit ihrem E-Bike den Moldenweg in Richtung Am Alten Eisenwerk. Zeitgleich befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Skoda den Moldenweg in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links auf ein Grundstück fahren. Der 73-Jährige übersah die E-Bike-Fahrerin und begann mit dem Abbiegevorgang. In Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 29-Jährige leicht verletzt wurde. Weiterhin entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 1.900 Euro bei dem Unfall.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Zank im Schrebergarten

In den Schrebergärten Im Lang ist es am Abend des 03.07.18 zu einem Streit gekommen. Nachbisherigen Erkenntnissen soll ein 30 Jahre alter Täter einen ebenfalls 30-Jährigen über den Gartenzaun hinweg geschlagen und einen 44 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht haben. Zuvor soll der in diesem Fall betroffene 30-Jährige den anderen Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Elbuferstraße ebenfalls geschlagen und getreten haben. Die Polizei leitete gegen die beiden 30-Jährigen Strafverfahren ein.

Uelzen

Suhlendorf - Unbekannte stecken Stroh an

In den Morgenstunden des 04.07.18 haben unbekannte Täter am Rande eines Feldes, das am Ortsverbindungsweg zwischen Rassau und Klein Pretzier liegt, versucht das Getreide anzuzünden. Als dies fehlschlug, setzten die Täter bereits abgeerntetes Stroh in Brand. Zum Glück wurde das Feuer entdeckt und konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Tat ereignete sich gegen 04.30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, in Verbindung zu setzen.

Bad Bodenteich - nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am 03.07.18 ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Skoda gestoßen, der in der Zeit von 14.00 bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Minigolfanlage in der Gartenstraße geparkt stand. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/963000, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum 04.07.18 sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Rademacherstraße eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten die Gaststätte. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Spielautomat aufgebrochen und ein Kellnerportemonnaie gestohlen. Die entstandenen Schäden belaufen sich bislang auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - Einbruch in Freibad

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 04.07.18 in das Bürogebäude eines Freibades in der Eckermannstraße eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen und brachen im Büro u.a. einen Schrank auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

Uelzen - Solarpanel entwendet

Zwischen dem 03.07.18, 16.00 Uhr, und dem 04.07.18, 09.45 Uhr, haben unbekannte Täter das Gelände einer Schule betreten und auf dem Schulhof u.a. ein Solarpanel, einen Schaltkasten und einen Scheinwerfer abgebaut und entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

