POL-STD: Mehrere Fälle von Betrügereien an älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern - über 60.000 Euro Schaden

In den vergangenen Tagen ist es im Landkreis wieder zu mehreren erfolgreichen Betrugsfällen über den Messenger-Dienst WhatsApp oder durch Anrufe falscher Polizeibeamter gekommen. Die Masche ist dabei immer die Gleiche.

In den ersten beiden Fällen haben die Geschädigten dabei von einer unbekannten Nummer eine Nachricht erhalten, in der sich eine angebliche Tochter und oder ein angeblicher Sohn meldete und angab ein neues Handy und eine neue Telefonnummer zu haben.

Wenn die Betroffenen dann darüber mit den "Kindern" kommunizieren, kommt es in den meisten Fällen zu Geldforderungen für "wichtige Ausgaben" und Fragen nach Überweisungen.

In diesen beiden Fällen haben die gutgläubigen Geschädigten dann mehrere Überweisungen ausgeführt und so über 20.000 Euro an letztlich unbekannte Betrüger überweisen. Eine Rückfrage bei den Kindern ergab dann, dass diese weder neue Telefonnummern hatten, noch die Anrufe von ihnen kamen.

In einem weiteren Fall wurde ein Ehepaar von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, der angab, dass sich ihre Tochter bei der Polizei im Gefängnis befinde, da sie einen schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person verursacht haben sollte und sie diese gegen eine Zahlung von 40.000 Euro "Kaution" wieder auf freien Fuß bekommen könnten. Das Ehepaar begab sich daraufhin zur Sparkasse, hob das Geld ab und übergab dieses an eine unbekannte Person, die sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgab in der Stader Innenstadt. Das durch den Anruf geschockte Ehepaar wurde dabei über Stunden in dem Telefongespräch gehalten, damit der Anrufer ihre Reaktionen verfolgen und verhindern konnte, dass sie anderweitig darüber Kontakt aufnehmen konnten. Als sie anschließend zur Polizeiwache kamen, um ihre Tochter aus dem "Gefängnis" abzuholen, flog der Schwindel auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb dann leider ohne Erfolg.

Auf den Dienststellen der Polizei im Landkreis gehen ständig Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern ein, die derartige Nachrichten oder Anrufe erhalten haben ohne auf die Betrugsversuche hereinzufallen.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Wir warnen ständig vor derartigen Betrugsmaschen - Gehen Sie nicht auf solche Forderungen ein. Lassen Sie sich nicht am Telefon von angeblichen Polizeibeamten einschüchtern und fragen sie auf den Dienststellen oder auch über Notruf 110 bei der richtigen Polizei nach. Teilen Sie uns derartige Betrugsversuche umgehend mit, damit wir sofort reagieren und mögliche verdächtige Personen möglichst noch auf frischer Tat erwischen können." "Informieren Sie auch ihre älteren Verwandten und Nachbarn über diese Betrugsmaschen!"

