POL-STD: Polizei Harsefeld sucht unbekannten Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots) - 1. Tageswohnungseinbrecher in Stade Am gestrigen Sonntag zwischen 14:45 h und 17:00 h sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in der Zeppelinstraße in Stade auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben an der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufgehebelt. Im ...

mehr