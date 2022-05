Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Agathenburger Nebengebäude - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 23:30 h bis heute Morgen, 09:15 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Agathenburg in der Hauptstraße in ein vor einem in zweiter Reihe liegenden Einfamilienhaus eingebrochen und haben bei der anschließenden Durchsuchung der Innenräume diverse Werkzeuge, zwei Fahrräder, einen 47-Zoll-Fernseher, eine Playstation mit Controller, eine Zapfanlage sowie eine große Bluetoothbox entwendet.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Einbrecher mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein müssen.

Der angerichtete Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden.

