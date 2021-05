POL-STD: Feuer zerstört Haus in Sauensiek - eine Person verletzt, Schnelles Eingreifen der Buxtehuder Feuerwehr verhindert Brand in Innenstadt

Polizeiinspektion Stade

1. Feuer zerstört Haus in Sauensiek - eine Person verletzt

In der vergangenen Nacht gegen kurz vor drei Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei über Notruf ein Brand eines Mehrfamilienhauses in Sauensiek gemeldet.

Ein 33-jähriger Hausbewohner war durch lautes Knistern wach geworden und hatte den Brand entdeckt. Er hatte dann sofort den Notruf gewählt und alle anderen Bewohner des Hauses geweckt. Alle sieben Personen im Alter von 24 bis 88 Jahren konnten dann rechtzeitig das Haus verlassen.

Nach der Sichtung und Betreuung durch den Buxtehuder Notarzt und die Besatzung von fünf Rettungswagen musste schließlich eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Zur Unterstützung waren der leitenden Notarzt und die Gruppe der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst ebenfalls mit im Einsatz.

Als die ersten Einsatzkräfte der alarmierten Ortswehren aus Sauensiek, Apensen, Wiegersen, Beckdorf, Goldbeck, Nindorf, Revenahe und aus Wohnste am Brandort eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem hinteren Gebäudeteil.

Trotz des schnellen Einsatzes der ca. 100 Feuerwehrleute, die teilweise unter schwerem Atemschutz zunächst in das Gebäude vordringen konnten, konnte nicht verhindert werden, dass sich das Feuer durch das Dach bis ins Hauptgebäude durchbrannte.

Aufgrund der enormen Hitze musste sich die Feuerwehr dann auf die Löscharbeiten von außen konzentrieren. Zusätzlich unterstützt wurden diese durch die beiden eingesetzten Drehleitern aus Harsefeld und Buxtehude. Durch das Feuer wurde das Gebäude fast vollständig zerstört, der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Feuerwehr und Polizei auf ca. 300 - 400.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte aus Stade und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf.

Genauer Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.

Die Landesstraße 130 musste für die Zeit der Löscharbeiten bis in die Morgenstunden kurz nach 07:00 h voll gesperrt werden.

2. Schnelles Eingreifen der Buxtehuder Feuerwehr verhindert Brand in Innenstadt

Ein aufmerksamer 55-jähriger Anwohner hatte ebenfalls in der vergangenen Nacht gegen 01:45 h in der Buxtehuder Altstadt in der Langen Straße ein Glutnest an einem Balken im Hinterhof eines dortigen Fachwerkhauses festgestellt und sofort noch eigene Löschversuche unternommen, die aber leider erfolglos blieben.

Durch das schnelle Eingreifen der ca. 25 Feuerwehrleute des alarmierten ersten Zuges der Ortswehr Buxtehude konnte der Brand noch vor einer weiteren Ausbreitung gelöscht werden. Der Balken musste durch die Feuerwehr zur nachhaltigen Brandbekämpfung abgetragen werden.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Brandermittlungen der Polizei laufen.

Zeugen, die möglicherweise weitere Beobachtungen zu dem Brandausbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

