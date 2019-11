Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Ermittler suchen Schmuckeigentümer

Stade (ots)

Bereits am 11.07.2019 wurden in Buxtehude in einem Altkleidercontainer offenbar vorher entwendete Schmuckstücke in einer silbernen Tasche mit einem möglicherweise dazugehörenden Originalkaufbeleg aufgefunden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich dann heraus dass Teile davon einer 79-jährigen Geschädigten aus Stade gehören und bei einem Einschleichdiebstahl am 29.06. gestohlen wurden.

Einige Stücke ließen sich aber bisher leider keinen der hier bisher angezeigten Einbrüche oder Diebstähle zuordnen.

Die 34- und 40-jährigen Täter aus Bremen konnten ermittelt werden, ihnen werden zwei weitere Taten in Westerstede und Delmenhorst zur Last gelegt.

Die Ermittler fragen nun:

"Wer erkennt die hier abgebildeten Schmuckstücke oder weiß woher diese stammen?"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

