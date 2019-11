Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher entwenden Werkzeuge und Maschinen in Neuenkirchen und Buxtehude

Stade (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind bisher unbekannte Täter in Neuenkirchen in der Altländer Straße auf das Gelände eines dortigen Obsthofes gelangt und haben einen Werkzeugschrank gewaltsam aufgebrochen. Aus diesem Schrank konnten der oder die Täer dann diverse Werkzeuge und Maschinen wie Motorsägen, Freischneider, Bohrmaschinen und dergl. entwenden.

Der hier angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-811980.

In der Zeit zwischen Samstag, 12:00 h und Montagmorgen, 08:00 h haben in Buxtehude in der Lüneburger Schanze bisher unbekannte Täter die Schlösser von zwei dort aufgestellten Baucontainer aufgebrochen und sich Zutritt verschafft.

Aus den Containern wurden dann diverse Geräte und Maschinen wie Bauschrauber, Bohrhammer, Bohrschrauber, Ladegeräte, Winkelscheifer, Messgeräte und andere erbeutet.

Der Schaden dürfte sich hier auf über 1.000 Euro beziffern lassen.

Hinweise in diesem Fall bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

