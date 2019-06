Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Buxtehude sucht Eigentümer von sichergestelltem Schmuck

Stade (ots)

Durch einen aufmerksamen Passanten wurde am 02. April in Neukloster am Ilsbach eine Schmuckschatulle mit mehreren Ketten aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei vermutlich um Diebesgut handeln könnte. Da bisher aber keine passende Anzeige dazu eingegangen ist und sich auch noch kein Verlierer gemeldet hat, fragen die Beamten nun:

"Wem gehört der hier abgebildete Schmuck oder wer kann Hinweise zu dessen Herkunft geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell