Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 31-jährige Frau in Wischhafen fällt einem Gewaltverbrechen zum Opfer - mutmaßlicher Tatverdächtiger tot aufgefunden

Stade (ots)

Am vergangenen späten Samstagnachmittag wurde die Polizei in Stade von Angehörigen einer 31-jährigen jungen Frau aus Wischhafen darüber informiert, dass diese nicht wie gewohnt zur Arbeit erschienen war.

Als die Beamten dann gegen 17:00 h am Haus der Wischhafenerin eintrafen, wurde ihnen nicht geöffnet. Da die eigesetzten Polizisten nun zunächst von einem möglichen Unglücksfall ausgingen, konnte schließlich mit Hilfe der Feuerwehr Wischhafen die Haustür geöffnet werden und die Frau im Haus zusammen mit ihrem Hund tot aufgefunden werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen am Tatort, richtete sich der dringende Tatverdacht dann schnell gegen den getrenntlebenden 52-jährigen Ehemann der Wischhafenerin, Jens Becker, der allerdings offenbar nach der Tat mit einem schwarzen Dodge Journey die Flucht ergriffen hatte. Nach ihm wurde gefahndet (Wir berichteten).

Am heutigen Vormittag gegen 09:00 h wurde dann in der Ulzburger Straße in Norderstedt von einem Spaziergänger, der dort mit seinem Hund unterwegs war, im Gebüsch an der Straße eine männliche Person aufgefunden. Der sofort eingesetzte Notarzt und der Rettungsdient konnten dann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach umfangreichen Ermittlungen vor Ort hat sich dann gegen 14:30 h letztendlich zweifelsfrei herausgestellt, dass es sich bei dem Toten um den hier unter dringendem Tatverdacht gesuchten Jens Becker handelt.

Offenbar hatte Becker sich selbst das Leben genommen, ein Fremdverschulden wird durch die zuständigen Ermittler ausgeschlossen.

Nach dem von dem Tatverdächtigen genutzten schwarzen Dodge Journey mit dem Kennzeichen PI-KJ 2112 noch weiter gesucht, er konnte bisher in der näheren Umgebung nicht gefunden werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall in Norderstedt gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

Die Ermittlungen in dem Tötungsdelikt in Wischhafen dauern noch weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell