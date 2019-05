Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen in Stader Zahnarztpraxis ein - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21:40 h und 06:00 h in Stade in der Gartenstraße nach dem Aufhebeln einer Balkontür in das Innere einer dortigen Zahnarztpraxis eingedrungen.

Bei der anschließenden Durchsuchung aller Räumlichkeiten konnten der oder die Täter dann eine geringe Menge Bargeld erbeuten und damit unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

