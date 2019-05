Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen in Tankstellengebäude in Neukloster ein

Stade (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht zwischen 02:30 h und 03:10 h in Buxtehude-Neukloster an der Bundesstraße 73 nach dem Heraushebeln eines Fensterelements in das Innere eines dortigen auf der in Fahrtrichtung Buxtehude liegenden Tankstellenshops eingedrungen.

Nach dem Aufbrechen des Tabakwarenregals konnten die Unbekannten dann diverse Zigarettenschachteln und andere Tabakwaren sowie eine geringe Menge Bargeld erbeuten und damit die Flucht antreten. Möglicherweise sind die Täter mit einem hinter der Tankstelle auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeug in unbekannte Richtung davongefahren.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

