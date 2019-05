Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Stader Bürogebäude ein, Unbekannte Dieseldiebe in Wischhafen

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Stader Bürogebäude ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Samstagmittag, 11:30 h und Montagmorgen, 07:00 h in Stade am Beginn der Altländer Straße nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Bürogebäudes eingedrungen.

Vermutlich wurden die Täter dann bei ihrer Tat gestört und ergriffen die Flucht, ohne Diebesgut mitzunehmen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unbekannte Dieseldiebe in Wischhafen

In Wischhafen in der Stader Straße haben bisher unbekannte Dieseldiebe zugeschlagen. Der oder die Täter haben sich dazu zwischen Freitagabend, 18:00 h und Montagmorgen, 07:00 h auf den dortigen Netto-Parkplatz begeben und einer dort abgestellten MAN-Sattelzugmaschine den Tankverschluss aufgebrochen.

Aus dem Dieseltank wurden anschließend ca. 300 Liter Kraftstoff abgezapft und mitgenommen.

Für den Abtransport des Sprits müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-8008 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell