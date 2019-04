Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aggressives Verhalten im Straßenverkehr

Geilenkirchen (ots)

Ein 58-jähriger Mann aus Geilenkirchen fuhr am 10. April (Mittwoch) mit seinem Pkw VW auf der Bundesstraße 221 aus Richtung Puffendorf kommend in Richtung Heinsberg. Kurz vor der Ausfahrt Gillrath überholte der Geilenkirchener in einer Fahrzeugschlange einen grünen Traktor, der in gleicher Richtung unterwegs war. Von hinten näherte sich ein weißer Pkw Mercedes Benz mit offenbar hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer überholte den Traktor verbotswidrig rechts und zog dann ganz nach links auf die Überholspur. Der 58-Jährige musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Mercedes zu verhindern. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer weiter in Richtung Heinsberg. Wem ist das Fahrzeug aufgefallen oder wer hat den Vorfall beobachtet? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

