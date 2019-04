Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter versucht Wohnmobil in Brand zu stecken obwohl Personen darin schlafen - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag zwischen 01:00 h und 09:00 h hat ein bisher unbekannter Täter in Himmelpforten in der Straße "Im Wiesengrund" einen bisher unbekannten Gegenstand auf den hinteren linken Reifen eines dort geparkten blauen VW-Transporters, der als Wohnmobil genutzt wird, gelegt und angezündet. Offenbar sollte damit das Fahrzeug in Brand gesetzt werden.

Zum Glück wurde aber kein offenes Feuer entfacht, sondern der Gegenstand schwelte vor sich hin und erlosch dann.

Das 32-jährige Ehepaar, das in der Nacht in dem Wohnmobil schlief, blieb bei dem Brandstiftungsversuch unverletzt. Der Fall wurde erst am Morgen beim Umparken des Busses bemerkt.

Der angerichtete Sachschaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Die Ermittler des Fachkommissariats für Brandsachen der Stader Polizeiinspektion suchen nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der versuchten Brandstiftung geben können oder die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

