Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte stecken die Reifen von drei Fahrräder in Neukloster in Brand - Polizei sucht Radeigentümer

Stade (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:10 h hat ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude-Neukloster die Reifen von drei Fahrrädern am Fahrradständer des dortigen Bahnhofs in Brand gesteckt.

Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge hatte das Feuer bemerkt und sofort die Polizei und die Feuerwehr alarmiert.

Der Brand konnte von den eingesetzten Polizeibeamten aus Buxtehude schnell mit einem Feuerlöscher gelöscht werden, die wenig später eintreffenden Kräfte der Ortswehr Neukloster löschten die Fahrräder zusätzlich noch mit Wasser ab.

Bisher haben sich bei der Polizei noch keine Geschädigten gemeldet, noch sind daher keine Eigentümer des roten Damenrades der Marke EUROPE, des schwarzen Mountainbikes des Marke BULLS und des silbernen Trekkingrades der Marke HERCULES bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Brandstiftung machen können und bittet die Eigentümer der Räder, sich bei der Buxtehuder Polizei unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

