Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Firmenfahrzeug ein Ahlerstedt aufgebrochen und hochwertige Maschinen entwendet

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht sind in Ahlerstedt zwischen 21:00 h und 05:30 h in der Straße "Großer Damm" von bisher unbekannten Tätern zwei dort abgestellten Firmenfahrzeug aufgebrochen worden.

Bei einem Ford Transit wurde eine Scheibe eingeschlagen und bei einem Mercedes Sprinter ein Türschloss aufgebohrt. So in das Fahrzeuginnere gelangt, haben der oder die Täter dann beide Innenräume durchsucht und dabei diverse Baumaschinen und Geräte erbeutet.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Taten gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise gebe können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

