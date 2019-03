POL-STD: Verkehrsunfall mit Schulbus in Harsefeld zum Glück glimpflich verlaufen - drei Personen leicht verletzt

Polizeiinspektion Stade

Stade (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag ist es in Harsefeld in der Weißenfelder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem durch Glück nur drei Personen leicht verletzt wurden.

Zu der Zeit war am Unfallort eine 26-jährige Fahrerin eines Ford Galaxy aus Grünendeich mit ihrem Fahrzeug unterwegs und übersah dabei an der Einmündung Elsterhorst die Vorfahrt eines herannahenden Schulbusses.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und blieben dann kurz hinter der Anstoßstelle beschädigt stehen.

Durch Glück blieben der 60-jährige Busfahrer aus Harsefeld und die ca. 30 bis 35 Insassen des Schulbusses unverletzt. Die Unfallverursacherin und ihre beiden Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Harsefeld rückte an der Unfallstelle an, sicherte die Unfallfahrzeuge ab, unterstützte den Rettungsdienst und nahm auslaufende Betriebsstoff auf.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

