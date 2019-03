Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenem Diebesgut, Unbekannter fährt geparktes Auto in Oldendorf und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

1. Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenem Diebesgut

Am 19.01. wurde im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen Einbruchs in Hamburg eine Wohnung bei einem Tatverdächtigen durchsucht und dabei ein Stoffbeutel mit mutmaßlichem Diebesgut aufgefunden.

Leider konnten die hochwertigen Uhren, Schmuckstücke, Brillen u. a. Gegenstände bisher noch keinen Einbruchstaten zugeordnet werden.

Da es nicht auszuschließen ist, dass die Beute auch aus Einbrüchen im Landkreis Stade stammen könnte, bitten die Ermittler, evtl. Eigentümer des hier abgebildeten Diebesgutes, sich bei der Polizei zu melden.

Die werden gebeten, unter der Rufnummer 04141-102215 mit der Stader Polizeiinspektion Kontakt aufzunehmen.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Unbekannter fährt geparktes Auto in Oldendorf und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Samstag, den 02.03. in der Zeit zwischen 17:30 h und 17:45 h in Oldendorf in der Hauptstraße Nr. 15 in der dortigen Parkreihe einen abgestellten weißen VW-Golf am hinteren rechten Kotflügel angefahren und beschädigt.

Dabei hinterließ das Verursacherfahrzeug blaue Farbe und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht weiter um die Schadenregulierung und fuhr einfach weg. Gegen den Unbekannten wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Um den Fall aufklären zu können, sucht die Polizei nun nach dem Verursacher sowie nach Zeugen, die den Unfall beobachtet habe oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-7879 bei der Oldendorfer Polizeistation zu melden.

